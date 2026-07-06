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        Malatya'nın "keven balı"nda bu yıl 65 ton rekolte bekleniyor

        Malatya'nın Darende ilçesinde 8 bin 850 kovandan yaklaşık 65 ton rekolte beklenen "keven balı"nda hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Malatya'nın "keven balı"nda bu yıl 65 ton rekolte bekleniyor

        Malatya'nın Darende ilçesinde 8 bin 850 kovandan yaklaşık 65 ton rekolte beklenen "keven balı"nda hasat başladı.

        Yüksek kesimlerde 8 bin 850 kovanda yaklaşık 120 üretici tarafından üretilen bal da, bu yıl yağışların etkili olmasıyla rekoltenin yüksek olması bekleniyor.

        Kendine özgü aroması, kekik ve keven bitki örtüsünün fazla bulunmasından dolayı üretimde etkili olan üreticiler, bu yıl yaklaşık 65 ton rekolte bekliyor.

        Geçen yıl kuraklık ve zirai don nedeniyle üretim kaybı yaşayan üreticiler, yağışların etkisiyle bu yıl hasadın bereketli geçmesini hedefliyor.

        Arıcılık yapan Muzaffer Keleş, AA muhabirine, bölgedeki bitki çeşitliliğinin bal üretimini artırdığını söyledi.

        Yaklaşık 200 kovanla üretim yaptığı aktaran Keleş, şunları kaydetti:

        "Bu yıl yağan kar ve yağmurlar doğaya adeta can verdi. Bölgemizin tamamında rekolte beklentimiz yüksek. Yağışlarla birlikte bitki örtüsü zenginleşti, çiçeklenme süresi uzadı. Bu da arılarımız için daha fazla nektar kaynağı anlamına geliyor. Darende'de özellikle çok sayıda kekik ve keven türü bulunuyor. Bu bitkiler balımıza kendine özgü aroma ve kalite kazandırıyor. Bu yıl yalnızca verimin değil, bal kalitesinin de oldukça yüksek olacağını düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda kuraklıktan dolayı istediğimiz üretimi gerçekleştiremedik ancak bu sezonun hem bereketli hem de kaliteli geçmesini bekliyoruz."

        Yarım asırdır bal ürettiğini aktaran Keleş, üreticilere bereketli sezon diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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