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        Trend Garden Rezidans davasında dosyası ayrılan sanığa 17 yıl 6 ay hapis

        Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde aralarında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin yaşamını yitirdiği Trend Garden Rezidans'ın yıkılmasına ilişkin davada dosyası ayrılan sanık Özkan Gülfırat, 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Trend Garden Rezidans davasında dosyası ayrılan sanığa 17 yıl 6 ay hapis

        Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde aralarında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin yaşamını yitirdiği Trend Garden Rezidans'ın yıkılmasına ilişkin davada dosyası ayrılan sanık Özkan Gülfırat, 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

        Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatı Emre Apak ile müşteki avukatları katıldı.

        Sanık avukatı Apak, Finlandiya'da yaşayan müvekkilinin rezidansta imza yetkisinin bulunmadığını, yalnızca sermaye koyarak binayı satın aldığını belirterek, olası kasıtla yargılanmasının mümkün olmadığını savundu.

        Müvekkilinin pasif ortak olduğunu ileri süren Apak, "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın duruşmada hazır bulunmaması nedeniyle son sözünün alınamadığını belirtti.


        Davayı karara bağlayan heyet, "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 21 yıl hapis vediği sanığın cezasını çeşitli sebeplerle 17 yıl 6 ay hapse indirdi. Sanık "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraat etti.


        - Dava süreci

        Aynı davanın geçen yıl görülen duruşmasında inşaat mühendisi Bülent Yeroğlu ile müteahhit Bahattin Doğan (75) 12 yıl 6'şar ay, bina sahipleri Engin Aslan (49) ve Sefa Gülfırat (33) ise 17 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmıştı. Sanık Özkan Gülfırat'ın (49) dosyası ise bu kişinin yurt dışında bulunması nedeniyle ana dava dosyasından ayrılmıştı.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Trend Garden Rezidans'ın yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilerek, 13 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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