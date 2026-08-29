Zeynal Selağzı, EMŞAV Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı oldu

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Malatya İl Başkanı Zeynal Selağzı'na, vakfın Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı görevi verildi.

EMŞAV İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya EMŞAV İl Başkanı ve terör gazisi Zeynal Selağzı'na, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz'ın takdir ve tensipleriyle Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı görevi tevdi edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selağzı, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Selağzı, yeni görevin büyük bir sorumluluk getirdiğini belirterek, "Rabbim görevimizi hayırlı eylesin, bizleri mahcup etmesin ve muvaffak kılsın." ifadelerini kullandı.