Malatya'da rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle polikliniğe yetiştirildi

Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri şoförü Orhan Aslan, kent merkezi ile Karahan Mahallesi hattında sefer yaparken araçtaki bir yolcunun baygınlık geçirdiğini fark etti.

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