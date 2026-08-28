Malatya'da fuhşa aracılık eden zanlı tutuklandı
Malatya'da fuhşa aracılık ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Malatya'da fuhşa aracılık ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelinin iş yerinde ve evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 6 fişek, kamera kayıt cihazı, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, 3 ajanda, muşta, 50 bin 400 lira ile 200 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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