Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Göktarla Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekipler ve mahallelinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fethiye'de orman yangını!
        Fethiye'de orman yangını!
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        610 gramlık bebeğe yaşam mücadelesi
        610 gramlık bebeğe yaşam mücadelesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Miretti resmen Beşiktaş'ta!
        Miretti resmen Beşiktaş'ta!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yunus Timleri'nden huzur ve güven denetimi
        Yunus Timleri'nden huzur ve güven denetimi
        Malatya'da fuhşa aracılık eden zanlı tutuklandı
        Malatya'da fuhşa aracılık eden zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Malatya'da 900 gram metamfetamin ele geçirildi: 1 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da 900 gram metamfetamin ele geçirildi: 1 şüpheli tutuklandı
        MTSO Başkan Adayı Boyraz: "Malatya'nın gelişimi için ortak akıl ve iş birli...
        MTSO Başkan Adayı Boyraz: "Malatya'nın gelişimi için ortak akıl ve iş birli...
        Malatya'da fuhuş operasyonu: 12 mağdur kadın kurtarıldı
        Malatya'da fuhuş operasyonu: 12 mağdur kadın kurtarıldı