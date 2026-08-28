Malatya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 28.08.2026 - 20:56 Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Göktarla Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekipler ve mahallelinin müdahalesiyle söndürüldü.
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