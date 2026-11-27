İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya da yaşayarak öğrenmenin önemine dikkati çekerek, etkinliğin çocukların bilinçlenmesi açısından verimli geçtiğini ifade etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte sağlık ekipleri, öğrencileri ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, fiziksel aktivite ve hastalıklardan korunma konularıyla ilgili bilgilendirdi.

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