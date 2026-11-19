Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Konuk Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi’nde bulunan Konuk Caddesi’nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi ortaklığında düzenleme çalışması yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından caddenin asfaltı yenilenirken, Şehzadeler Belediyesi de kaldırım düzenlemesi ve aydınlatma çalışması gerçekleştirecek.Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de cadde üzerinde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Şimşek, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte caddenin daha güzel bir görünüme kavuşacağını ifade eden Başkan Şimşek, "İlçemizi daha güzel ve daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Kentin merkezi caddelerinden biri olan Konuk Caddesi’ni de bu doğrultuda Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte güzelleştiriyoruz. Büyükşehir ekipleri tarafından yapılacak asfalt çalışmalarının ardından biz de Şehzadeler Belediyesi olarak kaldırım düzenlemelerini ve aydınlarda çalışmalarını yapacağız. Çalışmalar bittiğinde Konuk Caddesi yepyeni bir görünüme kavuşacak. Çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Şimşek, incelemelerinin ardından Konuk Caddesi üzerine bulunan esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.