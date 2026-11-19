MANİSA'nın Salihli ve Kula ilçelerinde jandarmanın düzenlediği 2 ayrı operasyonda toplam 73 kilo 980 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, önceki gün Salihli ve Kula ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Salihli Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir arada bulunan 5 kişinin yanındaki poşette 980 gram esrar ele geçirdi. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.A. (31) adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

REKLAM

Kula Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen diğer operasyonda ise jandarma ekipleri, alınan istihbarat üzerine H.K.'nin (31) evinde arama yaptı. Aramada 73 kilo esrar ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Her 2 olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.