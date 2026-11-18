Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde rampadan inen ağır makine yüklü tırın fren balataları yandı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Denizli yönünden Alaşehir istikametine seyir halinde olan ağır makine yüklü tır, Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahallesi Topuzlu Rampası’ndan inişi sırasında arka fren balatalarının yanması sonucu tehlike atlattı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sarıgöl ilçesinde bir akaryakıt istasyonu önünde bekleyen tıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Korku dolu anlara neden olan olayda, yoldan geçen vatandaşlar söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.