Manisa'da üzerine depo duvarı yıkılan çocuk hayatını kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oyun oynarken üzerine depo duvarı yıkılan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oyun oynarken üzerine depo duvarı yıkılan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Üçpınar Mahallesi'nde S.B'ye ait arazideki deponun çevresinde oyun oynayan İbrahim Öz (10), depo duvarının yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Öz'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Merkezefendi Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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