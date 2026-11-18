Manisa’nın Yunusemre ilçesinde oyun oynadığı hayvan damının duvarı üzerine çöken 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi’nde meydana geldi. 9 yaşındaki İbrahim Ö., evlerinin önünde bulunan hayvan damında oyun oynadığı sırada duvar henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvarın altında kalan küçük çocuğun sesini duyan baba Ertan Ö., hemen dışarı çıkarak oğlunu enkaz altından kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan çocuğun sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerinde Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.