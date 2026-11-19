Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, başantrenörlük görevine Caner Doğançay'ı getirdi.

Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda yeni bir dönem başladı. Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden kırmızıbeyazlı ekip, başantrenörlük görevine Caner Doğançay'ı getirdi. Düzenlenen imza töreniyle resmen göreve başlayan Doğançay, takımın başında yeni hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Bülent Kanik, voleybol branşında yeni bir sürece girdiklerini ve teknik yapılanmada değişikliğe gittiklerini belirtti. Ligi yakından tanıyan bir isimle anlaştıklarını ifade eden Kanik, Caner Doğançay'ın bilgi ve tecrübesiyle takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. İkinci yarıda daha iyi bir performans ortaya koymayı hedeflediklerini kaydeden Kanik, yeni teknik ekiple birlikte başarılı bir süreç geçirmeyi temenni etti. Yunusemre Belediyespor'un yeni başantrenörü Caner Doğançay ise takımın potansiyeline inandığını belirterek, ikinci yarıda üst sıralar için mücadele edeceklerini dile getirdi. Doğançay, "Takımımızın iyi bir potansiyeli var. İkinci yarıda üst sıralara oynayacağımıza inanıyorum. Öncelikli hedefimiz ligi mümkün olan en iyi yerde tamamlamak. Bununla birlikte yeni sezon için de hedefleri olan bir takım oluşturma düşüncesiyle yola çıktık. Burada güzel bir çalışma ortamı oluşturup Yunusemre Belediyespor'u hedeflerine taşımak istiyoruz" dedi.

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Voleybol kariyerinde önemli başarılara imza atan Caner Doğançay, daha önce Manisa Büyükşehir Belediyespor'da görev yaptı. Doğançay, bu kulüpte üç kez Bölgesel Lig şampiyonluğu yaşarken, Kadınlar 2. Lig'deki ilk sezonunda çeyrek final, ikinci sezonunda ise şampiyonluk başarısı elde etti. Aynı kulüpte 1. Lig döneminde sportif direktörlük görevinde de bulunan Doğançay, edindiği tecrübeyle şimdi Yunusemre Belediyespor'un başarısı için çalışacak.