Manisa'nın Demirci ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artıracak dev altyapı hamlesi tamamlandı. Karayolları ağında yer alan 26 kilometrelik güzergah, 3 kademeli sıcak asfaltla kaplanarak modern bir görünüme kavuştu.

DemirciSimav karayolu çıkışından Kılavuzlar Mahallesi'ne kadar uzanan hatta 2025 yılında startı verilen asfaltlama çalışmalarında sona gelindi. Bölgedeki ulaşım standartlarını yükselten proje kapsamında güzergaha toplam 70 bin ton alt zemin mekanik malzeme ve 21 santimetre kalınlığında 112 bin 500 ton sıcak asfalt serildi.

Hem yollar yenilendi hem istinat duvarları örüldü

Sadece asfaltlama ile sınırlı kalmayan çalışmalar çerçevesinde yol güvenliğini sağlamak amacıyla şehir merkezi ve Salihli karayolu üzerindeki 4 farklı noktada toplam 2 bin metre uzunluğunda taş istinat duvarı inşa edildi. Ayrıca ilçe merkezinin Simav girişi ile Salihli karayolu hastane yolu güzergahında 30 bin metrekarelik alanda kaldırım düzenlemesi gerçekleştirilerek yaya ulaşımı da güvenli hale getirildi.

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"Hemşehrilerimizin hak ettiği konfor için çalışıyoruz"

Çalışmaların tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti. İlçenin karayolları ağında bulunan yollarının modern ve güvenli bir yapıya kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Kara, "Bu kapsamda, 2025 yılında Karayolları ağımızda yer alan Simav girişinden Kılavuzlar Mahallesi girişine kadar uzanan ulaşım yolumuz, sıcak asfalt ile yenilenerek hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Demirci'mizin şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ağını her yönüyle güçlendirmek, kıymetli hemşehrilerimizin ulaşımda hak ettiği konfora ve güvenliğe kavuşmalarını sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.