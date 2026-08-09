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        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 22:35 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Seyitali Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

        Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        "Kula ilçemizin Seyitali Mahallesi'nde saat 16.00'da başlayan orman yangınına Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda valiliğimizin yangın risk azaltma unsurları ile birlikte alınan tedbirlerle hızlı bir şekilde müdahale edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda yangına 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, 1 AFAD, 1 sağlık ekibi yangın risk azaltma planı ekipleriyle gönüllülerden oluşan 309 personelle etkin bir şekilde müdahale devam etmektedir. Yangın alanında gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, gelişmeler valiliğimizin kriz merkezi koordinesinde takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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