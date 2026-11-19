Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını sağlamak amacıyla 2026 yılı başından bu yana yaklaşık 5 bin üreticiye 13 milyon metre damla sulama borusu desteği sağladı. Desteğin Akhisar ve Saruhanlı ayağında ise bin 29 üreticiye toplam 2 milyon 975 bin 900 metre boru dağıtımı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin artan maliyetler karşısında desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında yürütülen damla sulama borusu desteğiyle hem üreticilerin sulama maliyetlerinin azaltılması hem de su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda Akhisar ve Saruhanlı ilçelerinde düzenlenen programlarla üreticilere damla sulama boruları teslim edildi. Akhisar’da 603 üreticiye 1 milyon 808 bin 900 metre, Saruhanlı’da ise 426 üreticiye 1 milyon 167 bin metre boru desteği sağlandı. Böylece iki ilçede toplam bin 29 üreticiye 2 milyon 975 bin 900 metre damla sulama borusu ulaştırıldı.

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Teslim törenlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve çok sayıda üretici katıldı.

"17 ilçemizde yaklaşık 5 bin üreticimize ulaştık"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da tarımsal desteklerin önemine dikkat çekerek, Manisa’nın güçlü tarımsal üretim potansiyelini korumak ve çiftçilerin yanında olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Besim Dutlulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Manisa bir tarım şehri, bir üretim şehri. Zor geçen bu yılda çiftçimizin yükünü hafifletmek için 17 ilçemizde durmadan çalışıyoruz. 2026 yılı başından bu yana Kırsal Hizmetler Dairemiz aracılığıyla yaklaşık 5 bin üreticimize ulaştık ve 13 milyon metre damla sulama borusu desteği sağladık. Toprağımıza bereket, çiftçimize nefes olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, damla sulama borusu desteğinin üretimde suyun verimli kullanılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl dağıttığımız damla sulama borusu desteği, tarımsal üretimde suyun verimli kullanılması ve doğru sulama tekniklerinin uygulanması açısından son derece önemli. Toplamda 17 ilçemizde yaklaşık 5 bin üreticimize 13 milyon metre damla sulama borusu dağıttık. Bu desteğin toplam bedeli 70 milyon TL. Önümüzdeki yıl Ziraat Odalarımızla birlikte sulama teknikleri konusunda çiftçi eğitimlerine de başlayacağız. Bu eğitimleri 17 ilçemizde, binden fazla mahallemizde yaygınlaştıracağız" dedi.

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Destekten yararlanan üreticiler, damla sulama borularının üretim açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti. Üretici Birsen Şahin, boruların belirli bir süre sonra yenilenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu damla sulama borularını döşeyeceğim ki tarlamı sulayabileyim. Belli bir süre sonra borular eskiyor. Bu nedenle yeniden desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu destek çok faydalı oluyor. Çiftçilere verdiği destekten dolayı Besim başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Kaya ise çiftçilerin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Besim Başkanımdan bin kere Allah razı olsun. Çiftçi bitmiş durumdaydı. Besim Başkan elimizden tutmaya başladı. Artık bizleri düşünen bir başkanımız var. Destekleri için çok teşekkür ediyorum. Besim başkanıma selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

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Talat Özcan da Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinin üreticilere güç verdiğini dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun bizlere verdiği desteklerle kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Başkanımız bizlere yardımcı oluyor. Çullarımızı, zeytin kasalarımızı veriyor. Manisa Türkiye’de en fazla çiftçiye sahip şehirlerden biri. Ülkeyi besleyen bir şehir. Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.