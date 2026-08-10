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        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 01:15 Güncelleme:
        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.


        Seyitali Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, 1 AFAD, 1 sağlık ekibi ve yangın risk azaltma planı ekipleri ile gönüllülerden oluşan 309 personelle müdahale edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 8 saatte kontrol altına alındı.

        Seyitali Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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