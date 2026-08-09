Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:SporToto Akhisar Stadyumu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Batuhan Bıyıklı, Seyfettin Ünal
Vanspor FK: Alperen Uysal, Mehmet Manış, Oulare, Batuhan İşçiler, Faruk Can Genç, Engin Taş, Anıl Yıldırım, Mehmet Can Davarcıoğlu (Dk. 87 Boran Yağızer) Oğulcan Çağlayan, Soran Tümen, Güvenç Usta
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 85 Fethi Özer), Dulca (Dk. 67 Camara), Radu (DK. 65 Moreno), Seferi (Dk. 87 Ataol Taylan Karapınar) Hasani (Dk. 65 Benhur Keser)
Gol: Dk. 9 ve Dk. 56 Seferi (Metro Holding Kayserispor)
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