Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede bulunan mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yabancı ot, çalı temizliği, ağaç budama, kilit parke taşı döşeme, tel çit yapımı ve çeşitli tadilatların yanı sıra şehit mezarlarının çevresinde de düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu ortamlarda yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla il genelindeki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 ilçede yürütülen çalışmalarla mezarlıkların ihtiyaçları gideriliyor. Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda yabancı ot ve çalı temizliği, mıntıka temizliği ve ağaç budama işlemleri gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra 129 mahallede toplam 44 bin 861 metre tel çit yapımı ve mezarlık iç yollarında 68 bin 424 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlandı.

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Mezarlıkların fiziki şartlarını iyileştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında birçok mahalle mezarlığında duvar yapımı, bordür tadilatları, kapı montajı ve mevcut yapıların onarımı gerçekleştiriliyor. Bazı noktalarda tel çit çalışmaları tamamlanırken diğer alanlarda yapımı devam eden ve hazırlık aşamasında bulunan uygulamalarla mezarlıkların çevre güvenliği ve düzeninin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Manisa’nın 17 ilçesinde bulunan şehit kabirlerinde de bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şehitlerimizin aziz hatırasına duyulan saygının bir gereği olarak kabirlerin çevresinde kilit parke taşı döşeme ve ahşap çit uygulamaları gerçekleştiriliyor.