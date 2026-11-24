Öte yandan kaza nedeniyle İzmirAnkara D300 kara yolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza, saat 12.15 sıralarında İzmirAnkara D300 kara yolu Sandal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ragıp Gökdeniz idaresindeki 35 E 7118 plakalı zeytin yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ragıp Gökdeniz hafif yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Gökdeniz kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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