Manisa’nın Kula ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenler, günün anlam ve önemine yönelik etkinliklerle kutlandı.

Kula’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı, 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu tarafından hazırlanan etkinlikle devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Taşçı, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda geleceğin temellerini atan, öğrencilerin kişiliklerinin ve hayata bakışlarının şekillenmesinde önemli rol üstlenen eğitim neferleri olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yaptığını belirterek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Program kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu. Ardından emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi. Düzenlenen ödül töreninde ise çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlama programı, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo, tiyatro gösterileri ve mini konserle devam etti. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği gösterilerin ardından program sona erdi.

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Düzenlenen programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.