Yunusemre Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadınlara yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına Tevfikiye Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminerle devam etti.

Yunusemre Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tevfikiye Mahallesi Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde kadınlara yönelik bilgilendirici bir seminer düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Pınar Kına'nın belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel ile birlikte katıldığı etkinlik kapsamında Yunusemre Belediyesi Aile Danışmanı Elif Karagöz ve Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Niğmet Büşra Kayaş Şevik'in katılımıyla seminer gerçekleştirildi. "Şiddetin Adı Var" ve "Şiddetle Karşılaştığımızda Ne Yapabiliriz?" başlıklarıyla düzenlenen seminerde, kadına yönelik şiddetin karşısında başvurulabilecek hukuki ve sosyal destek yolları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kadınların hakları konusunda bilinçlenmesinin ve şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın öneminin vurgulandığı seminerde, katılımcı vatandaşlar merak ettikleri konularda sorular yönelterek ilgililerden bilgi alma fırsatı buldu.