Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, belediyenin eğitim kadrosunda bulunan öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Şimşek, başta kurumda görev yapan öğretmenler olmak üzere tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyede görev yapan öğretmenlerle TarzanPark Gençlik Kafe’de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Programa Başkan Hakan Şimşek’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, müdürler ve belediyenin eğitmen kadrosu katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğretmenlerle birlikte yemek yenildi.

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Yemekte konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, öğretmenlerin bilgisi, emeği ve öğretileriyle geleceğe ışık tuttuğunu belirterek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Başkan Şimşek konuşmasında, "Bilgisi, emeği ve öğretileriyle geleceğe ışık tutan; aydınlık yarınların kurulmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Program, Başkan Şimşek’in günün anısına öğretmenlere hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.