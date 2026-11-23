Turgutlu Belediyesi tarafından 2022 Kasım tarihleri arasında düzenlenen film gösterimi, tiyatro oyunu ve müzikal etkinlikleri her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Ekrem Gürel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen üç günlük program, özellikle çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

Turgutlu Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği programlarla vatandaşlara hareketli bir hafta sonu yaşattı. 2022 Kasım tarihleri arasında Ekrem Gürel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen film gösterimi, tiyatro oyunu ve müzikal etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çocuklar uçan halıyla maceraya çıktı

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Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 20 Kasım Cuma günü düzenlenen programda, "Uçan Halı ve Kayıp Elmas" adlı animasyon filmi çocuklarla buluştu. Ekrem Gürel Kültür Merkezi'ndeki gösterimde minik izleyiciler, eğlenceli ve heyecan dolu bir maceraya ortak olurken salon çocukların neşesiyle renklendi.

Tiyatro sahnesinde kahkaha sesleri yükseldi

Etkinliklerin ikinci gününde Ekrem Gürel Kültür Merkezi Genç Yetişkinler Tiyatro Ekibi, "Gemilerde Talim Var" adlı komedi oyununu sahneledi. İsmail Galip Arcan'ın yazdığı, Turgutlu Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Aysel Baylan Buruk'un yönettiği oyun, 21 Kasım Cumartesi günü tiyatroseverlerle buluştu. Oyuncuların sahne performansları izleyicilerden beğeni toplarken, komedi oyunu salonda kahkaha dolu anlar yaşattı.

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KPop Gölge Avcıları iki seansla sahnelendi

Kültür ve sanat programının son etkinliği ise 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen "KPop Gölge Avcıları" müzikali oldu. Bilge Oyuncular iş birliğiyle sahnelenen müzikal, Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde iki ayrı seansta izleyiciyle buluştu. Renkli sahneleri, müzikleri ve dans performanslarıyla dikkat çeken gösteri, özellikle çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

"Kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, hafta sonu düzenlenen etkinliklere gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Maliz, "Hemşehrilerimizin kültür ve sanatla iç içe vakit geçirebilmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin farklı etkinliklerle buluşabilmesi bizim için çok kıymetli. Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz üç farklı etkinliğe gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Turgutlu’muzda sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştiren, her yaştan hemşehrimize hitap eden etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Programlarımıza ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.