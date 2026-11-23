Manisa’nın Demirci ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri tek listeyle gerçekleştirildi. Üyelerin güvenoyunu alan İbrahim Akarsu Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ahmet Fatih Dilşeker ise Meclis Başkanlığına seçildi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerinde yeni dönem yönetimi belirlendi. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimlerde sanayici ve iş insanı İbrahim Akarsu, üyelerin desteğini alarak Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Meclis Başkanlığı görevine ise Ahmet Fatih Dilşeker getirildi.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, yeni dönem yönetimini belirlemek üzere sandık başına gitti. Tek listeyle yapılan seçimlerde üyelerin güvenoyunu alan Akarsu, odanın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

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Seçimlerde 8 meslek komitesinde yapılan oylamalar sonucunda yeni dönemde meclis ve yönetim kurulunda görev alacak isimler de netleşti.

8 meslek komitesinde görev alacak isimler

Seçim sonuçlarına göre meslek komitelerinde görev alan isimler şöyle sıralandı:

1. Meslek Komitesi: Semih Genç, İsmail Abalı 2. Meslek Komitesi: Mustafa Altındiş, Mehmet Demir 3. Meslek Komitesi: İsmail Karakaş, Gökhan Gökçe 4. Meslek Komitesi: Ali Can Dede, Şeref Ortael 5. Meslek Komitesi: Ramazan Çalı, Fatih Gökhan 6. Meslek Komitesi: Ahmet Fatih Dilşeker, Üzeyir Akel 7. Meslek Komitesi: Fahri Aksoy, Mustafa Özdemir 8. Meslek Komitesi: İbrahim Akarsu, Ziya Arslan.

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Seçimlerin ardından açıklama yapan Demirci TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akarsu, kendilerine destek veren tüm oda üyelerine teşekkür etti.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimlerin birlik ve beraberlik tablosunu ortaya koyduğunu belirten Akarsu, yeni dönemde ilçenin ekonomik gelişimi için çalışacaklarını ifade ederek, "Bugün gerçekleştirilen seçimlerde bizlere gösterilen teveccüh, tam destek ve güvenoyu için tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Tek liste ile girdiğimiz bu süreçte ortaya çıkan birlik ve beraberlik tablosu, Demirci'mizin geleceği adına bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor" dedi.

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Meclis Başkanı Ahmet Fatih Dilşeker ve meslek komitelerinde görev alan üyelerle birlikte hareket edeceklerini kaydeden Akarsu, "İlçemizin ticaretini, sanayisini ve istihdamını daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Üyelerimizin taleplerini dinleyen, çözüm üreten ve Demirci'nin kalkınmasına katkı sunan bir oda yönetimi anlayışıyla yeni dönemimize başlıyoruz. Seçimlerin odamıza, üyelerimize ve Demirci'mize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.