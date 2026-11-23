Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen ve idareciler, kendi aralarında topladıkları parayla okulun yıpranan sıralarının bir bölümünü yenileyerek eğitime örnek bir destek sağladı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen ve idareciler, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için örnek bir dayanışmaya imza attı. Öğretmen ve idareciler, kendi aralarında topladıkları parayla okulda uzun süredir kullanılan ve yıpranan sıraların bir bölümünü yeniledi.

Okulun fiziki ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamına kavuşmasını sağlamak amacıyla harekete geçen öğretmen ve idareciler, gönüllü katkılarıyla okulun sıra ihtiyacının bir kısmını giderdi. Herhangi bir kurum desteği olmadan kendi aralarında oluşturdukları bütçeyle gerçekleştirilen çalışma, eğitim camiasında dayanışmanın güzel bir örneği oldu.

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Okul Müdürü Gökhan Yıldırım, yapılan çalışmanın hem öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirmek hem de okulun ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde karşılamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yıldırım, "Okulumuzda kullanılan sıralar zaman içerisinde eskimiş ve yenilenmeye ihtiyaç duyar hâle gelmişti. Biz de eğitim öğretimin niteliğini ve öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesini desteklemek amacıyla öğretmenlerimizle bir araya gelerek sıralarımızın bir kısmını yenilemeye karar verdik. Öğretmen ve idarecilerimizin gönüllü katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışma sayesinde hem devletimizin üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmek hem de okulumuzun eksiklerini imkânlarımız ölçüsünde gidermek istedik" dedi.

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"Hayırsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz"

Eğitimin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Okul Müdürü Gökhan Yıldırım, dayanışma örneğinin diğer vatandaşlara da ilham vermesini istediklerini ifade ederek, "Eğitimin ortak bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu dayanışmanın diğer vatandaşlarımıza da örnek olmasını temenni ediyoruz. Umarım duyarlı hayırsever vatandaşlarımız da okulumuzun ihtiyaçlarına kayıtsız kalmayarak eğitim ortamlarımızın iyileştirilmesine katkı sunarlar" diye konuştu.

Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu’nda öğretmen ve idarecilerin gönüllü katkılarıyla gerçekleştirilen çalışma, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için sergilenen birlik ve beraberliğin anlamlı bir örneği olarak takdir topladı.