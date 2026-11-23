Şehzadeler Belediyesi, 2026 yılı boyunca ilçe genelindeki park, oyun grubu, fitness alanı ve ortak kullanım noktalarında toplam 1559 metrekare kauçuk döşeme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 1412 metrekare yeni döşeme yapılırken, 147 metrekarelik alanda da tamirat gerçekleştirildi.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların oyun alanlarında daha güvenli, vatandaşların ortak kullanım alanlarında ise daha konforlu bir ortam oluşturmak amacıyla yıl boyunca kauçuk zemin çalışmaları yürüttü. İlçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla parklar, oyun grupları, fitness alanları ve çeşitli noktaların zeminleri yenilendi.

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Yeni kauçuk döşeme çalışmaları Göktaşlı Mahallesi Kırmızı evin yanı, Kuşlubahçe Mahallesi 4226 Sokak, Adakale Mahallesi 2206 Sokak, Halıtlı Mahallesi mezarlık çevresi ve köy içi, Hacıhaliller Mahallesi, Sakarya Parkı fitness grubu, Kazım Karabekir Mahallesi 403 Sokak ile Hamzabeyli Mahallesi düğün salonu çevresinde gerçekleştirildi.

En fazla kauçuk döşeme Hamzabeyli Mahallesi düğün salonu çevresinde 315 metrekarelik alana yapıldı. Halıtlı Mahallesi mezarlık çevresinde 236, Kuşlubahçe Mahallesi 4226 Sokak’ta 145, Hacıhaliller Mahallesi’nde 137 ve Adakale Mahallesi 2206 Sokak’ta 105 metrekare kauçuk zemin uygulandı.

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Yeni döşeme çalışmalarının yanı sıra mevcut kauçuk zeminlerde bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirildi. Akpınar Mahallesi 201 Sokak’ta 5, Kazım Karabekir Mahallesi 441 Sokak’ta 2, Sakarya Parkı oyun grubunda 45 ve Ahmet Bedevi Mahallesi yürüyüş yolunda 95 metrekarelik alanda tamirat yapıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Oyun parklarında ve düğün salonu çevrelerinde, ihtiyaç duyulan bölgelere kauçuk serme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Özellikle yaz aylarında bu konuda yoğun mesai harcadık. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.