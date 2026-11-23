Manisa'da 90 yıllık geçmişe sahip Murat Germen İlkokulu, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında okulda görev yapmış emekli öğretmenleri vefa programında bir araya getirdi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada emekli öğretmenler, hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazarak okulun tarihine iz bıraktı.

Murat Germen İlkokulu'nun kuruluşunun 90. yılı dolayısıyla düzenlenen Vefa Programı'nda, okulda yıllarca görev yaparak çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan emekli öğretmenler ağırlandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen etkinlikte emekli öğretmenler, geçmiş yıllara ilişkin hatıralarını ve duygularını paylaştı. Katılımcılar, okulun 90 yıllık geçmişinde yaşadıkları hatıraları anı defterine yazarak ölümsüzleştirdi. Programa Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay da katılarak emektar öğretmenlerle sohbet etti.

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Programın sonunda geleneksel pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Murat Germen İlkokulu Müdürü Bahri Kasımoğlu, günün anlam ve önemine değinerek programa katılan tüm emekli öğretmenlere ve organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen 90. Yıl Komisyonu üyelerine teşekkür etti.

Okulun 90 yıllık eğitim geçmişine katkı sunan emekli öğretmenlerin bir araya geldiği program, hatıra ve teşekkürlerle sona erdi.