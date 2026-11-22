Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yüzlerce yıllık köy hayrı geleneği yaşatıldı. Akhisar, Gördes, Salihli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen binlerce vatandaş, dualar eşliğinde aynı sofrada buluşarak hem dayanışma geleneğini sürdürdü hem de uzun zamandır görüşemedikleri yakınlarıyla hasret giderdi.

Köprübaşı ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nde geleneksel köy hayrı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı program, bölgenin tanınmış hafız ve mevlithanları Mesut Uslu, Âdem Ece, Nevzat Bayram ve Mahmut Ece tarafından okunan ilahiler, mevlit ve Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı.

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Akhisar, Gördes, Salihli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere farklı yerleşim yerlerinden Yeşilköy'e gelen vatandaşlar, köy hayrında bir araya geldi. Farklı şehirlerde yaşayan Yeşilköylüler, akraba ve dostlarıyla hasret giderirken geleneksel buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Program kapsamında misafirlere Yeşilköy'ün geleneksel lezzetlerinden oluşan yemekler ikram edildi. Katılımcılara çorba, etli nohut, meşhur keşkek, yoğurtlu makarna ve helva sunuldu.

Muhtar Özbek: "Herkesi aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşadık"

Yeşilköy Mahallesi Muhtarı İhsan Özbek, köy hayrının farklı şehirlerde yaşayan köylüleri ve dostları bir araya getirdiğini belirterek, bu anlamlı geleneğin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, mahalle muhtarları ve çevre köylerden binlerce vatandaşın katıldığı köy hayrı, edilen dualar ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.