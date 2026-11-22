Manisa’nın Akhisar ilçesinde şiddetli yağışlarda evleri 6070 santimetre su altında kalan, sel nedeniyle başka köylere sığınmak zorunda kalan Ulucami Mahallesi sakinlerinin yaklaşık 60 yıllık mağduriyeti sona eriyor. MASKİ tarafından 374 Sokak’taki açık yağmur suyu kanalının prefabrik kutu menfezlerle kapatılması için başlatılan çalışmada, ilk etapta planlanan 500 metrelik bölümün 300 metresi tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelindeki altyapı sorunlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar ilçesi Ulucami Mahallesi 374 Sokak’ta bulunan açık yağmur suyu kanalının kapatılması için çalışma başlatıldı.

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Mahalle sakinlerinin uzun yıllardır mağduriyet yaşadığı açık kanal, özellikle şiddetli yağışlarda taşkınlara neden oluyordu. Evlerin su altında kaldığı, vatandaşların ise güvenli bölgelere gitmek zorunda kaldığı bölgede, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda proje hazırlandı. İlk etapta 500 metrelik bölümün prefabrik kutu menfezlerle kapatılması planlanırken, çalışmaların 300 metrelik kısmı tamamlandı. İmalatın bitirilmesiyle birlikte bölgede yaşanan taşkın sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Başkan Dutlulu: "60 yıllık taşkın çilesi sona eriyor"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmanın mahalle sakinleri açısından önemine dikkat çekerek, "60 yıllık taşkın çilesi sona eriyor. Akhisar ilçemiz Ulucami Mahallesi 374 Sokak’taki açık kanalı prefabrik kutu menfezlerle kapatıyor, ilk etapta 500 metrelik çalışmanın 300 metresini geride bırakıyoruz. Artık şiddetli yağışlarda evleri su basmayacak, mahallelimiz güvenle nefes alacak. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmamızın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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"300 metrelik bölüme ulaştık"

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Gökhan Alper, mahalle içerisinden geçen açık kesitli yağmur suyu kanalının kapatılması yönünde vatandaşlardan talep geldiğini belirterek, "Bu talep üzerine Projeler Dairesi Başkanlığımız tarafından proje hazırlandı. İlk etapta 500 metrelik bölümde prefabrik kutu menfezlerle kanalı kapatma çalışmamız devam ediyor. Yaklaşık 300 metreye ulaştık. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşanan taşkın sorununun önüne geçmeyi hedefliyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

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MASKİ Akhisar İlçe Şefi Serdal Kaya da 374 Sokak’ta aşırı yağışlarda yaşanan taşkınların vatandaşları mağdur ettiğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatıyla kanalın kapatılması için çalışmalara başladık. Çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet sona erecek. Hayırlı olsun" dedi.

Muhtar Şakrak: "Besim Başkanımız kanayan yaraya neşter vurdu"

Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak, bölgede yaklaşık 60 yıldır devam eden sorunun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şakrak, "374 Kuzey Serpme Evler’in olduğu bölge, çok uzun yıllardan bu yana büyük sorunlar yaşanan bir yer. Bu sokakta yaklaşık 60 yıl önce vatandaşlar tarafından açılan, DSİ’ye kayıtlı olmayan bir su kanalı vardı. Evlerin arasından geçiyordu. Çok şiddetli yağışlarda evler 6070 santimetre su altında kalıyordu. Hatta bazı vatandaşlarımız bir gecede bölgeden taşınmak zorunda kaldı. Geçmiş yıllarda Besim Başkanımızın babası Ahmet Dutlulu tarafından bu bölgeye içme suyu getirildi. Şimdi ise Besim Başkanımız kanalı kapattırıyor. Bizim için çok önemli bir hizmet. Besim Başkanımız kanayan yaraya neşter vurdu. Herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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"Artık bu sorunları yaşamayacağımıza inanıyoruz"

374 Sokak’ta doğup büyüdüğünü ve yıllardır taşkınlarla mücadele ettiklerini anlatan mahalle sakini Murat Aksoy, geçmişte yaşadıkları su baskınlarını anlatarak, "Mahalle içerisinden geçen bir dere vardı. Yaklaşık 30 yıl önce büyük bir su baskını yaşandı. Dayımın kamyonuyla yüksek kesimlere gitmek zorunda kaldık. Yoğun yağışlarda yine su baskınları meydana geliyor, çamurun ve suyun içinden yürümek zorunda kalıyorduk. Yapılan çalışmadan dolayı çok memnunuz. Besim Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

1968 yılında Doğankaya’dan mahalleye taşındıklarını belirten Mehmet İnke ise geçmişte sel nedeniyle başka köylere gitmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Biz buraya geldiğimizde fazla ev yoktu. O zamanlar su ve elektrik sorunumuz çoktu. Besim Başkanımızın babası buraya su getirdi, oğluna da yıllar sonra kanalı kapatmak nasip oldu. Önceden sel olduğunda başka köylere kaçıyorduk. Bundan sonra inşallah bu sorunları yaşamayız. Mahallemiz çok güzel oldu, daha da güzelleşecek" diye konuştu.

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Aynı yıl mahalleye taşınan Mustafa İnke de kanalın kapatılmasını uzun zamandır beklediklerini belirterek, "Evin önünden geçen derenin kapanmasını uzun zamandır istiyorduk. Kanal açık olduğu için sinek sorunu da yaşıyorduk. Yapılan çalışmadan dolayı çok memnunuz. Besim Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.