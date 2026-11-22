Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çocuklar için sahnelenen "Hansel ve Gretel" müzikli çocuk tiyatrosu, minik izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenen tiyatro gösterisinde çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Müzik ve tiyatronun renkli dünyasıyla buluşan minikler, sahnelenen "Hansel ve Gretel" oyununu ilgiyle izlerken, gösteri izleyicilerden alkış aldı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, çocukları sanat ve kültürle buluşturan etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Çocukların sanat ve kültürle buluşturan bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.