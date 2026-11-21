Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi, Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile BESOT A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerinin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesine bağlı MASYA Sosyal Tesisleri, Emekli Kafe ve Kadınlar Kahvesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir personeli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, sirenlerin çalmasıyla birlikte tesis çalışanları ve vatandaşlar binayı güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye ederek acil toplanma alanlarına geçti. Senaryo gereği yaralanan kişilere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tesiste çıktığı varsayılan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürme çalışması gerçekleştirdi.

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Çalışanlara uygulamalı yangın söndürme eğitimi

Tatbikatların ardından tesis çalışanlarına yönelik yangın güvenliği ve söndürme eğitimi düzenlendi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi ekipleri tarafından verilen eğitimde, deprem sonrasında meydana gelebilecek yangınlara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. Yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterilirken çalışanlar da kontrollü olarak oluşturulan yangına söndürme tüpleriyle müdahale ederek öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu.