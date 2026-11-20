Manisa Büyükşehir Belediyespor'un eski yönetimine yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 5'i ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. Demirhan Gözaçan dosyasında ise yeni bir gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Soruşturmaların Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerine ilişkin bölümünde, 20242025 yıllarında Manisa'nın bazı ilçelerinde kurulan santrallerle ilgili usulsüz işlemler yapıldığı ve santral kuracak kişilere araç bağışının şart koşulduğu iddiaları üzerine inceleme başlatılmıştı. Bu dosya kapsamında gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı O.M.P. tutuklanırken, G.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan hakkında yürütülen ayrı soruşturma kapsamında ise usulsüz para trafiğine aracılık edildiği iddiasıyla gözaltına alınan eski Spilaş Genel Müdürü C.A. hakkında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ev hapsi kararı verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ferdi Zeyrek'in şoförü M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirhan Gözaçan dosyasında yeni gözaltı

Aynı soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Geçmişte CHP Manisa İl Yönetimi'nde çeşitli görevlerde bulunan ve daha sonra Yeni Parti'ye üye olan Ş.T. gözaltına alındı. Diğer 5 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.