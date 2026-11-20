Oyun oynarken kaybolan çocuğun cansız bedeni su havuzunda bulundu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Tuna Geyik, yakınları tarafından su havuzunda bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Tuna Geyik, yakınları tarafından su havuzunda bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Dağarlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oyun oynayan 3,5 yaşındaki Tuna Geyik, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun ortalıkta olmadığını fark eden yakınları aramaya başladı.
Yapılan aramada küçük Tuna, evlerinin yakınında bulunan su havuzunda bulundu. Sudan çıkarılan çocuk, yakınları tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Tuna Geyik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minik çocuğun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kuruluna gönderildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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