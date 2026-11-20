Manisa’da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen sportif ve eğlenceli etkinliklerde çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Sporun, oyunun ve eğlencenin bir araya geldiği etkinliklerde çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Sahası ile 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programlarda çocuklar, birbirinden renkli sportif faaliyetler, geleneksel çocuk oyunları ve eğlenceli aktivitelerle buluştu.

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Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Sahası’nda gerçekleştirilen sportif etkinliklerde çocuklar, farklı oyun ve aktivitelerle hem hareket etmenin hem de birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı. 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde ise çocuklar, çeşitli oyunlar ve eğlenceli faaliyetlerle doyasıya eğlendi.

Çocukların sosyal, fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan etkinliklerde, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme kültürünün önemi de ön plana çıktı. Ailelerin de çocuklarının heyecanına ve mutluluğuna ortak olduğu programlar, renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.

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Çocukların mutluluğu etkinliklere damga vurdu

Dünya Çocuk Hakları Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekilen etkinliklerde, her çocuğun oyun oynama, spor yapma ve sosyal faaliyetlere katılma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Etkinlikler kapsamında sportif faaliyetlere katılan çocuklara madalyaları, aileleri tarafından takdim edildi. Ailelerinin elinden madalyalarını alan çocukların yaşadığı sevinç ve heyecan, etkinliğin en anlamlı anlarından biri oldu.

Sporun birleştirici gücüyle çocukları bir araya getiren program, çocukların ve ailelerinin hafızalarında güzel hatıralar bırakarak sona erdi.