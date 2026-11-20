Batman'da 2015 yılında düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit düşen Özel Harekat Polisi Nedim Erbay'ın babası Halil İbrahim Erbay, Kula'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Erbay'ın vefatı, ailesini, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Merhum Halil İbrahim Erbay için Kula ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Erbay'ın naaşı, Saraçlar Mahalle Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Oğlunu şehit vermişti

Halil İbrahim Erbay'ın oğlu Nedim Erbay, 2015 yılında Batman'da terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşmüştü. 47 yaşında, evli ve iki çocuk babası olan Özel Harekât Polisi Nedim Erbay'ın naaşı, memleketi Kula'ya getirilmiş, Şah Süleyman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kula Şehitliği'nde toprağa verilmişti.

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Şehit Nedim Erbay'ın görev yaptığı Batman'dan gelen mesai arkadaşları, cenazede şehidin naaşını omuzlarında taşımıştı. Aradan geçen yılların ardından bu kez şehit polis Nedim Erbay'ın babası Halil İbrahim Erbay, Saraçlar Mahallesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Cenaze törenine şehit Nedim Erbay'ın silah arkadaşları, Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, Kula İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörü Adem Yardımcı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.