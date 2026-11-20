Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından düzenlenen "Hibe ve Devlet Destekleriyle İşletmenizi Büyütün" başlıklı toplantıda KOBİ'lere yönelik finansmana erişimi, dijital dönüşüm, teknoloji geliştirme merkezleri ve devlet teşviklerinin etkin kullanımı gibi konularda bilgiler verildi.

Manisa TSO ev sahipliğinde iş dünyasına yönelik "Hibe ve Devlet Destekleriyle İşletmenizi Büyütün" başlıklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda KOBİ’lerin finansmana erişimi, dijital dönüşüm, teknoloji geliştirme merkezleri ve devlet teşviklerinin etkin kullanımı ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizlikler ve artan üretim maliyetleri karşısında yatırım yapmanın büyük cesaret gerektirdiğini vurguladı. Manisa’nın Türkiye’nin önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Hedefimiz; daha fazla üreten, daha fazla ihracat yapan, teknolojiye yatırım yapan, sürdürülebilir büyümeyi esas alan ve uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma ulaşan bir Manisa’dır. KOSGEB'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve Avrupa Birliği fonlarının sunduğu destekler KOBİ’lerimizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Ancak bir desteğin var olması kadar, o desteğe doğru zamanda, doğru projeyle ve doğru yöntemle ulaşabilmek de önemlidir. Arzumuz, ölçeği ne olursa olsun Manisa'da faaliyet gösteren her işletmemizin bu imkânlardan en iyi şekilde yararlanmasıdır" diye konuştu.

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"Yeşil dönüşüm ofisi açmaya hak kazanan 3 odadan biriyiz"

Oda hizmetlerini yalnızca belge düzenlemekten ibaret görmediklerini, TOBB akreditasyon sisteminde en üst düzey olan A seviyesi 5 yıldızlı hizmet sunduklarını belirten Yılmaz, üniversitesanayi iş birliği ve yeşil dönüşüm çalışmalarına da değindi. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ihracatçı firmaların dönüşümüne rehberlik ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Odamız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Ofisi, Manisa sanayisinin geleceği açısından son derece kıymetli. Türkiye’de bu alanda ofis açmaya hak kazanan üç odadan biri olmamız, kurumsal kapasitemizi ortaya koymaktadır. Gerçek başarı, bu toplantılarda paylaşılan bilgilerin üretime, yatırıma ve istihdama dönüşmesiyle mümkündür" ifadelerini kullandı.

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Açılış konuşmasının ardından program uzmanların sunumlarıyla devam etti. Toplantıda Manisa KOSGEB İl Müdürü Mahmut Oğuz Kılıç "KOSGEB desteklerinden ne kadar yararlanıyorsunuz?", Ekol Grup ve Geotekmer Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Naci Efe "Büyümenin yeni anahtarı SEGEM ve TEKMER", Mudanya Üniversitesi Rektörü ve EKOL Segem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kesik ise "SEGEM ile hibe ve teşviklerde rekabette öne geçin" başlıklı sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.