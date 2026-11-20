Manisa'da Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen farkındalık şenliğinde çocuklar, robotik teknolojiler ve eğlenceli bilim deneyleriyle hem öğrendi hem eğlendi. Lavender Robotics ekibi, BioBuzz projesinin biyoçeşitlilik temasını bilim atölyesine taşıdı.

Manisa'da Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen farkındalık şenliğinde Lavender Robotics ekibi, diyabet ve çölyakla yaşayan çocukları bilimle buluşturdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte düzenlenen STEM atölyeleri ve BioBuzz temalı deneylerle çocuklar, bilimi eğlenerek keşfetti.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde 16 Kasım 2026 tarihinde Dünya Diyabet Günü Farkındalık Şenliği düzenlendi. Şenliğe davetli olarak katılan Lavender Robotics ekibi, gerçekleştirdiği bilim atölyesiyle etkinliğe katkı sundu.

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Diyabet ve çölyakla yaşayan çocuklara yönelik STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimleri gerçekleştiren ekip, FIRST Tech Challenge (FTC) sezonunda üzerinde çalıştığı BioBuzz projesinin biyoçeşitlilik temasını da etkinliğe taşıdı. Eğlenceli ve uygulamalı bilim deneyleriyle çocukların doğayı, canlıları ve bilimsel keşfi yakından tanımasını sağlayan ekip, minik katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Şenlikte bilim atölyelerinin yanı sıra müzik, el sanatları, bilgi yarışmaları ve halk dansları gibi çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Çocuklar ve ailelerinin katıldığı programda hem farkındalık oluşturuldu hem de farklı alanlarda sosyal etkileşim imkanı sunuldu.

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"Hiçbir meraklı zihin geride kalmamalı"

Robotik ve teknoloji alanındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan Lavender Robotics, bilimi toplumun her kesimine ulaştırmayı ve çocukların öğrenme fırsatlarından eşit şekilde yararlanmasını amaçlıyor. Farklı bölgelerde ücretsiz STEM etkinlikleri gerçekleştiren ekip, çocukların merak eden, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Lavender Robotics ekibi, kendilerini etkinliğe davet eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne teşekkür ederek, çocukları bilim, sanat ve keşifle buluşturan organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.