Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İlhan Berk Şiir Ödülleri’nde Ünal Ersözlü ve Sinan Kaban ödüle layık görüldü. 39 eserin başvurduğu yarışmanın ödülleri, Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Manisa’nın yetiştirdiği önemli edebiyatçılardan İlhan Berk’in adını yaşatmak ve Türk şiirine katkı sunmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İlhan Berk Şiir Ödülleri Töreni, edebiyat dünyasını bir araya getirdi. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, şairler, edebiyatçılar ve sanatseverler katıldı. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Ünal Ersözlü, "Böğürtlen Öpücüğü"; Sinan Kaban ise "Dünya Denilen Balkon" adlı eserleriyle ödül kazandı.

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Törende EdebiyatçıŞair Tuğrul Keskin, ödüle layık görülen eserlerin seçim süreci ve değerlendirme gerekçeleri hakkında bilgi verdi. Yarışmaya 39 eserin başvurduğunu belirten Keskin, katılımcılara ve değerlendirme sürecinde emek veren seçici kurul üyelerine teşekkür etti. Ödül töreni, Asil Deniz Yıldız ve Halil Yıldız’ın gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle sona erdi.

Manisa’nın edebiyat mirasına sahip çıkılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, törende yaptığı konuşmada Manisa’nın kültür ve sanat birikimini yeniden görünür kılmayı amaçladıklarını belirtti. Sevener, "Besim başkanın sanatın her alanına sağladığı katkı ve desteklerle bugün İlhan Berk Şiir Ödülleri’ni düzenliyoruz. Geçen ay Yusuf Atılgan Roman Ödülü’nü gerçekleştirdik. Bunlar, Manisa’nın kendi öz değerleri. Ancak ne yazık ki bu değerleri unutmuş ve ihmal etmişiz. 11 yıl aradan sonra Salihli Şiir İkindileri’ni yeniden gündeme getirdik ve düzenli olarak hayata geçirdik. Bu şehirde yalnızca sanayi ve tarımın değil, sanatın ve kültürün de önemli bir yere sahip olduğunu yeniden hatırlatmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle Ünal Ersözlü ve Sinan Kaban’ı aldıkları ödüllerden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

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Ödülün sahiplerinden Sinan Kaban, İlhan Berk’in adının yaşatılmasına katkı sunan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, bu ödülün kendisi için taşıdığı anlamı dile getirdi. Kaban, "Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne, İlhan Berk’in adını yaşattığı için teşekkür ediyorum. Kendi adımın da onun ismiyle aynı yerde anılmasından dolayı ayrıca onur ve gurur duyuyorum. Bizi bir araya getiren şiire ve şair İlhan Berk’e teşekkür ediyorum. O olmasaydı ben ve siz bugün burada olmayacaktık. Ne mutlu ki bu dünyadan İlhan Berk geçti. Ne mutlu ki ben de ucundan kıyısından onunla aynı çağda yaşadım. Eserlerimizin bu ödülle değer görmesini sağlayan seçici kurula bütün kalbimle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Ödülün diğer sahibi Ünal Ersözlü ise İlhan Berk’in Manisa’nın kent hafızasındaki yerinin yeniden güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Ersözlü, "Bu değerli ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur. Bu tür ödüller, kentlilik bilincinin gelişmesi ve kent kültürünün yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor. Manisa, çok kıymetli edebiyatçılar yetiştirmiş bir şehir. Unutulmaya yüz tutan İlhan Berk’in yeniden Manisa’nın şehir hafızasına kazandırılması son derece değerli. Bu ödülü genç şair dostum Sinan Kaban ile paylaşmak da benim için ayrıca sembolik bir anlam taşıyor. Kendisiyle tanışmaktan ve bu ödülü paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Kendisini içtenlikle kutluyorum.

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Ayrıca değerli seçici kurul üyelerine ve ödülün hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. İlhan Berk Şiir Ödülü benim için gerçekten büyük bir onur. Şiirimin olgunlaştığı bir dönemde, üstelik bu ödülü Manisa’da almak benim için çok kıymetli. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm Manisalılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.