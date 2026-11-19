Yunusemre Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınların şiddeti erken fark etmesi, kişisel sınırlarını koruması ve öz savunma becerilerini geliştirmesi amacıyla Wendo Atölyeleri düzenliyor. Atölyelerin ilki Uncubozköy Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle kadınların şiddete karşı bilinçlenmesini, haklarını tanımasını ve dayanışma içinde güçlenmesini hedefliyor. Bu kapsamda Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Wendo Atölyesi, Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Kardelen Öztürk’ün eğitmenliğinde Uncubozköy Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kadınların fiziksel ve psikolojik açıdan güçlenmesini amaçlayan eğitimde katılımcılara; şiddetin erken sinyallerini tanıma, kişisel sınırlarını belirleme ve koruma, olabilecek tehlike durumlarında kendilerini savunma konusunda bilgi verildi. Uygulamalı çalışmalarla kadınlar, öz savunma tekniklerini deneyimleme fırsatı buldu. Wendo’nun kadınlara özgüven kazandıran ve kendilerini koruyabilmelerine yardımcı olan bir öz savunma çalışması olduğunu belirten Kardelen Öztürk, bu tür eğitimlerin kadınların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

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Atölyeye katılan Arzu Eriş ise Yunusemre Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediyenin kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığını her alanda hissettiklerini belirten Eriş, kadınların güçlenmesine katkı sağlayan çalışmalar dolayısıyla Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinlikler, farklı merkezlerde gerçekleştirilecek Wendo Atölyeleri ve söyleşi programıyla devam edecek. Program kapsamında 20 Kasım saat 14.00’te TOKİ 2 Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde, 23 Kasım saat 14.30’da ise Yenimahalle Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde Wendo Atölyeleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında ayrıca 23 Kasım Pazar günü saat 13.30’da Tevfikiye Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde "Şiddetin Adı Var! Şiddetle Karşılaştığımızda Ne Yapabiliriz?" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Yunusemre Belediyesi Sağlık Hizmetleri Merkezi Aile Danışmanı Elif Karagöz ile Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Niğmet Büşra Kayaş Şevik’in konuşmacı olarak katılacağı söyleşide, şiddetle karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar ele alınacak.