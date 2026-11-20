Manisa’da 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri, "Bin Buğday Bir Nefes" konseriyle başladı. Yunusemre Belediyesi Halk Müziği Korosu, seslendirdiği türküler ve konser sonunda gerçekleştirilen semah gösterisiyle Yunus Emre’nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışını yaşattı.

Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri, "Bin Buğday Bir Nefes" konseriyle başladı. Yunusemre Belediyesi Halk Müziği Korosu, seslendirdiği türkülerle büyük düşünür Yunus Emre’yi anarken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Yunusemre Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen konser, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Şef Mustafa Kılınç yönetimindeki Yunusemre Belediyesi Halk Müziği Korosu’nun sahne aldığı programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Seyit Ali Özmen, Yeni Parti İl Başkanvekili Erdem Nalbant, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Yunusemre Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Programın açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunus Emre’nin evrensel sevgi ve hoşgörü anlayışına dikkat çekerek etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da konuşmasında, "Yunus Emre’yi anmak insanlığı anmaktır. Yunus Emre’yi hatırlamak insanlığı hatırlamaktır" ifadelerini kullandı. Balaban, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sahne alan sanatçılara teşekkür etti.

Yunus Emre'nin değerleri türkülerle anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından sahne alan koro, Yunus Emre’nin düşünce dünyasında önemli yer tutan sevgi, hoşgörü, eşitlik ve kardeşlik değerlerini yansıtan türküleri seslendirdi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konserde, Yunus Emre’nin insan sevgisi ve gönül dünyası müzik aracılığıyla anlatıldı.

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Gecenin sonunda gerçekleştirilen semah gösterisi de izleyicilerden ilgi gördü. 9. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamındaki ilk program, sanatçılara çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.