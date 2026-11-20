Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin park, bahçe, refüj ve peyzaj alanlarında kullanılacak süs bitkilerini kendi serasında üretiyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyon bitki üretimi gerçekleşirken bu yılki hedef bu rakamın üzerinde üretim yapmak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil dokusunu güçlendirmek ve peyzaj çalışmalarında ihtiyaç duyulan bitkileri karşılamak amacıyla kendi üretimini sürdürüyor. Karaoğlanlı Süs Bitkileri Üretim Serası'nda yetiştirilen kışlık ve yazlık çiçekler ile çalı grubu bitkileri, 17 ilçenin parklarına, bahçelerine, refüjlerine ve sokaklarına renk katıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Karaoğlanlı Süs Bitkileri Üretim Serası'nda, kentin peyzaj ihtiyacını karşılamak üzere yıl boyunca üretim yapılıyor. Tohumdan yetiştirilen ve bakım süreçleri titizlikle yürütülen bitkiler, belediyenin yeşil alan düzenlemelerinde kullanılıyor. Ekim ayında serada gerçekleştirilen tohum ekimi ve saksılama çalışmalarıyla toplam 138 bin 839 bitki üretim sürecine dahil edilirken, peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere 2 bin 527 bitki sahaya gönderildi.

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"Manisa'mızın dört bir yanını kendi ellerimizle yeşertiyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Karaoğlanlı Üretim Serası'nda yetiştirilen bitkilerle 17 ilçenin yeşil alanlarına katkı sunduklarını belirterek, "Manisa'mızın dört bir yanını kendi ellerimizle yeşertiyoruz. Karaoğlanlı'daki üretim seramızda yetiştirdiğimiz çiçekler ve süs bitkileriyle 17 ilçemizin parklarını, bahçelerini ve sokaklarını güzelleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 1 milyon bitki ürettik. Bu yıl hedefimiz 1 milyonun üzerinde üretim yapmak. Manisa'mızı güzelleştiren bu emeğin her aşamasında alın teri olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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Kışlık ve yazlık çiçekler serada yetiştiriliyor

Serada görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Derya Uğurluay Soyubelli ise üretimin, kentin ihtiyaçları ve ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda planlandığını ifade etti.

Serada kışlık çiçeklerden hercai menekşe, gazanya, aynısefa, aslanağzı ve bellis; yazlık çiçeklerden ise kadife, horoz ibiği ve pervane türlerinin yetiştirildiğini belirten Soyubelli, taflan ve şimşir gibi çalı grubu bitkilerinin de çelik yöntemiyle üretildiğini kaydetti.

Kışlık çiçekler için 500 bin, yazlık çiçekler için de 500 bin tohum ekimi gerçekleştirdiklerini aktaran Soyubelli, "Karaoğlanlı Üretim Seramızda kışlık, yazlık ve çalı bitki grubu olarak farklı türlerde çiçek ve bitkiler yetiştiriyoruz. Manisa'mızın daha yeşil ve güzel olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin ihtiyaçları ve ilçe belediyelerimizin talepleri doğrultusunda üretim yaparak bitkilerimizi ilgili noktalara ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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33 personelle üretim yapılıyor

Serada 12'si kadın olmak üzere toplam 33 personelin görev yaptığını belirten Soyubelli, geçen yıl 1 milyon bitki üretildiğini, bu yıl ise üretim miktarını artırarak 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Karaoğlanlı'daki serada yürütülen üretim çalışmalarıyla hem 17 ilçenin peyzaj ihtiyacının karşılanması hem de Manisa'nın yeşil alanlarının zenginleştirilmesi amaçlanıyor.