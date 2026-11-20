Manisa’da çocuklarının judo antrenmanlarını izlerken bu spora ilgi duyan anneler, Yunusemre Belediyespor çatısı altında mindere çıktı. Çocuklarıyla birlikte antrenman yapan anneler, judoyu öğrenmenin ardından veteranlar kategorisinde müsabakalara katılmayı hedefliyor.

Yunusemre Belediyespor'da judo sevgisi çocuklardan ailelerine yayıldı. Çocukları judoya başlayan sporcu velileri, zamanla bu spora ilgi duyarak kendileri de antrenmanlara katılmaya başladı. Çocuklarıyla aynı minderi paylaşmanın mutluluğunu yaşayan anneler, hem judoyu öğreniyor hem de veteranlar kategorisinde müsabakalara katılabilmek için hazırlanıyor.

REKLAM

Disiplinli yapısı, fiziksel ve zihinsel gelişime katkılarıyla öne çıkan judo, Yunusemre Belediyespor'da aileleri de sporla buluşturdu. Çocuklarının antrenmanlarını takip etmek için salona gelen anneler, bir süre sonra judoyu kendileri de öğrenmeye karar verdi. Antrenmanlara katılarak temel teknikleri öğrenen anneler, çocuklarıyla ortak bir spor alanını paylaşmanın heyecanını yaşıyor.

Çile Daldal: "Çocuklarımızla aynı minderi paylaşmak çok güzel"

Sporcu velilerinden Çile Daldal, çocukları Yağız Arif Daldal ve Çınar Daldal'ın judoya başlamasının ardından kendisinin de bu spora ilgi duyduğunu söyledi. Başlangıçta çocuklarının antrenmanlarını takip ettiklerini belirten Daldal, zamanla kendilerinin de minderle tanıştığını ifade ederek, "Başlangıçta çocuklarımızın antrenmanlarını takip ediyorduk. Zamanla judoya olan ilgimiz arttı ve biz de bu sporun içine dahil olduk. Şimdi çocuklarımızla aynı ortamda antrenman yapmak, aynı heyecanı paylaşmak bizim için çok güzel" dedi.

REKLAM

Tuba Ergil: "Judo, hayatımıza olumlu katkılar yaptı"

Çocukları Doğa Ergil ve Tuna Ergil'in ardından kendisinin de judoya başladığını belirten Tuba Ergil ise bu sporun aile yaşamına olumlu katkılar sağladığını dile getirdi.

Çocuklarının spor yapmasını her zaman desteklediklerini kaydeden Ergil, "Çocuklarımızın spor yapmasını her zaman destekliyorduk. Ancak judoya başlayınca bu sporun ne kadar farklı ve öğretici olduğunu daha yakından gördük. Biz de antrenmanlara katılarak öğrenmeye karar verdik. Judo insana disiplinli olmayı, kurallara uymayı, sabretmeyi ve mücadele etmeyi öğretiyor. Çocuklarımızla ortak bir spor alanını paylaşmak da ayrıca mutluluk veriyor" diye konuştu.

REKLAM

Hedefleri veteranlar kategorisinde yarışmak

Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörleri Halil Öğer ve Kardelen Öztürk de velilerin antrenmanlara katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ailelerin sporun bir parçası olmasının çocuklar açısından önemli bir örnek oluşturduğunu belirten antrenörler, annelerin judoya gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Çocuklarının ardından kendileri de judoya başlayan anneler, antrenmanlarını sürdürerek ilerleyen süreçte veteranlar kategorisinde müsabakalara katılmayı hedefliyor.