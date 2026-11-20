Manisa’da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen programda çocukların sesi belediye başkanlığı makamında yankılandı. Temsili olarak başkanlık koltuğuna oturan Çocuk Meclisi Başkanı Berin Vural, her çocuğun eşit fırsatlara, güvenli bir yaşama ve güzel bir geleceğe sahip olması gerektiğini söyledi.

Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik özel bir program düzenlendi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de hak ve taleplerini doğrudan belediye yönetimine iletme fırsatı buldu.

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Program, Şehzadelerpark'ta düzenlenen kahvaltı etkinliğiyle başladı. Kahvaltının ardından çocuklar ve aileleri park içerisinde bulunan müzeleri ziyaret ederek keyifli anlar yaşadı. Gezi programının ardından etkinlikler, Şehzadeler Belediyesi hizmet binasındaki Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen Çocuk Komisyonu Buluşması ile devam etti.

Başkanlık koltuğuna Berin Vural oturdu

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in de katıldığı buluşmada, Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Berin Vural temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Berin Vural, her çocuğun mutlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşama, eğitim alma, oyun oynama ve düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı bulunduğunu vurguladı.

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Çocukların da söyleyecek sözleri, paylaşacak fikirleri ve gerçekleştirmek istedikleri hayalleri olduğunu belirten Vural, "Bugün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle sizleri Şehzadeler Belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her çocuğun mutlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşama; eğitim alma, oyun oynama, düşüncelerini özgürce ifade etme ve hayallerinin peşinden gitme hakkı vardır. Çünkü her çocuk, sevgiyle büyümeyi ve güzel bir geleceğe sahip olmayı hak eder. Biz çocukların da söyleyecek sözleri, paylaşacak fikirleri ve gerçekleştirmek istediği hayalleri var. Büyüklerimizin bizi dinlemesi, fikirlerimize değer vermesi ve haklarımızı koruması çok önemli. Dilerim hiçbir çocuk kendini yalnız veya değersiz hissetmez; her çocuk eşit fırsatlara sahip olur ve yüzünden gülümseme hiç eksik olmaz" dedi.

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Başkan Şimşek çocukların taleplerini dinledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ise çocukların talep ve önerilerini dinleyerek daha güvenli ve mutlu bir gelecek için çalıştıklarını ifade etti.

Çocukların görüşlerine önem verdiklerini belirten Başkan Şimşek, "Bizim amacımız çocuklarımızın daha mutlu, daha huzurlu ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir ortamı, bir ülkeyi oluşturmak. Bunun için de hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Onun için bugün konuşmaktan çok, sizlerin neler istediğini, beklentilerinizin neler olduğunu duymak istiyorum. İsteklerini bildirmek isteyen arkadaşlarımız varsa ben onları dinliyorum, notlarımızı alacağız ve yapabileceğimiz şeyleri de en kısa süre içerisinde tamamlamaya çalışacağız" diye konuştu.

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Çocukların talep ve beklentilerinin tek tek not alındığı buluşma, Başkan Hakan Şimşek'in çocuklara ve ailelerine günün anısına hediyeler takdim etmesiyle sona erdi.