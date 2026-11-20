Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla düzenlenen Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği’nin kuruluş toplantısında yer aldı. 19 yükseköğretim kurumunu buluşturan birlikle ortak bilimsel projeler, teknoloji geliştirme, akademisyen ve öğrenci hareketliliği ile araştırma altyapılarının birlikte kullanılması hedefleniyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Ege Bölgesi'ndeki 19 yükseköğretim kurumunu bir araya getiren Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği (EBÜB) Kuruluş ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, üniversiteler arasında akademik, bilimsel ve teknolojik iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı. Birlik aracılığıyla ortak projelerin hayata geçirilmesi ve bölgesel yükseköğretim potansiyelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, birliğin üniversiteler arasında kalıcı akademik iş birliklerine zemin hazırlayacağını belirterek, üniversitelerin akademik birikimlerini, araştırma altyapılarını ve kurumsal tecrübelerini ortak hedefler doğrultusunda değerlendirmesinin önemine dikkat çekti.

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Ortak araştırma ve teknoloji geliştirme hedefi

Özvar, özellikle tarım, gıda teknolojileri, yenilenebilir enerji, su kaynakları, sağlık ve kültürel miras alanlarında disiplinler arası ortak araştırmalar geliştirilmesini önerdi. Üniversitelerde bulunan laboratuvar, araştırma merkezleri ve ileri teknoloji cihazlarının ortak kullanımının önemine değinen Özvar, bölgedeki araştırma altyapılarının envanterinin çıkarılarak ortak bir dijital sistem oluşturulmasını gündeme getirdi.

Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerinin, ilgili mevzuat ve yetkili kurulların kararları doğrultusunda ortak araştırma projelerinde değerlendirilmesini öneren Özvar, Avrupa Birliği araştırma programları ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik ortak proje geliştirme kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

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Doktora öğrencilerinin farklı üniversitelerdeki laboratuvarlardan, araştırma seminerlerinden ve akademik uzmanlıklardan yararlanabilmesi için üniversiteler arası hareketliliğin desteklenmesini de isteyen Özvar, üniversitelerin proje destek birimleri arasında iş birliği kurulmasının önemine işaret etti.

Yapay zeka kullanımında etik ve akademik dürüstlük vurgusu

Yükseköğretimde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Özvar, lisans müfredatlarının sadeleştirilmesi, tekrar eden ders içeriklerinin azaltılması ve öğrencilerin araştırma, proje ve uygulama çalışmalarına daha fazla zaman ayırabilmesinin önemini dile getirdi.

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Çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Özvar, öğrencilerin problem çözme, analiz yapma ve bilgiyi uygulama becerilerinin de ölçülmesini istedi.

Üniversitelerde yapay zekâ kullanımının yüzde 60'ı aştığını belirten Özvar, bu teknolojilerin eğitim ve araştırma süreçlerinde etik ilkeler, bilimsel doğrulama, veri güvenliği ve akademik dürüstlük çerçevesinde kullanılmasına dikkat çekti.

Birliğin ilk dönem başkanlığını Muğla üstlenecek

Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği'nin kuruluş protokolünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Konak Meslek Yüksekokulu, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi yer aldı.

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Birlik kapsamında eğitimöğretim, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme, öğrenci ve akademisyen değişimi ile sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Birliğin ilk dönem başkanlığını ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üstlenecek.