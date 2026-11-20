Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede düzenleyeceği odak grup toplantılarıyla kadınlardan gençlere, yaşlılardan özel ihtiyaçlı bireylere kadar toplumun farklı kesimlerinin talep ve önerilerini dinleyecek. 23 Kasım10 Aralık tarihleri arasında "Senin Sözün, Kentin Geleceği" sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmalarda, Manisa’nın geleceğine vatandaşlarla birlikte yön verilmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamında fırsat eşitliğini güçlendirmek ve belediye hizmetlerini vatandaşların ihtiyaçlarına göre şekillendirmek amacıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarını 17 ilçeye taşıyor.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 23 Kasım10 Aralık tarihleri arasında odak grup toplantıları gerçekleştirilecek. "Senin Sözün, Kentin Geleceği!" sloganıyla düzenlenecek toplantılarda Manisalıların kent yaşamına ilişkin ihtiyaçları, beklentileri ve çözüm önerileri doğrudan dinlenecek.

Kadınlardan gençlere toplumun her kesimi dinlenecek

Manisa Büyükşehir Belediyesinin "Kadın Dostu Kentler III" Programı kapsamında yürüttüğü Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarında kadınlar başta olmak üzere gençlerin, kıdemli vatandaşların, özel ihtiyaçlı bireylerin ve bakım sorumluluğu üstlenen kişilerin görüşlerine yer verilecek.

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Toplantılarda gündelik yaşamdan çalışma hayatına, ulaşımdan kent güvenliğine, belediye hizmetlerine erişimden karar alma süreçlerine katılıma kadar birçok konu ele alınacak.

Vatandaşların dile getireceği görüş ve öneriler, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın önceliklerinin ve hedeflerinin belirlenmesinde yol gösterici olacak. Böylece belediye hizmetlerinin toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak planlanması ve kent yaşamında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başkan Dutlulu’dan Manisalılara davet

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da çalışmaya ilişkin gönderdiği çağrı mektubuyla tüm Manisalıları toplantılara katılmaya davet etti.

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Kent yönetiminde vatandaş katılımının önemine dikkat çeken Başkan Dutlulu, "Manisa’mızı yönetirken en çok önem verdiğimiz konulardan biri, kentimizle ilgili kararları o kentte yaşayan insanlarla birlikte almak. Çünkü bir ilçenin ihtiyaçlarını en iyi bilen, orada yaşayan insanlardır. Belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmekten ibaret olmadığına; vatandaşlarımızı dinlemenin, onların görüş ve önerilerini dikkate almanın da bu işin önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz. Manisa’mızı ve ilçelerimizi birlikte yönetmek, birlikte güzelleştirmek için tüm hemşehrilerimizi bu buluşmalara davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Belediye tarafından gerçekleştirilecek toplantılarla Manisa'nın 17 ilçesinde vatandaşların karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve daha kapsayıcı bir kent yönetimi anlayışının geliştirilmesi hedefleniyor.