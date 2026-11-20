Manisa FK, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Eğlenceli oyunlarla devam eden çalışma, dar alan oyunuyla sona erdi. Manisa ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda 22 Kasım Pazar günü saat 16.00’da başlayacak mücadelede siyahbeyazlılar, rakibini mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor.
Süleyman Bahadır yönetecek
Manisa FK ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak. Bahadır'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Tuncay Ercan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise İbrahim Güner olacak.
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