Manisa FK ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak. Bahadır'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Tuncay Ercan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise İbrahim Güner olacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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