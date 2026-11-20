Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çukurlar ve bozulan parke taşları nedeniyle özellikle yağışlı havalarda ulaşımın zorlaştığı Belediye Caddesi, 500 ton sıcak asfalt kullanılarak yenilendi. Yaklaşık 300 metrelik caddeye çift kat asfalt serilirken, mahalle sakinleri ve esnaf yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesinde ulaşım sorunlarına neden olan Belediye Caddesi'ni 500 ton sıcak asfalt kullanarak baştan sona yeniledi. Özellikle yağışlı havalarda çukurlar ve bozulan parke taşları nedeniyle sürücüler ile yayaların zorlandığı cadde, çift kat sıcak asfalt çalışmasıyla daha konforlu hale getirildi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, zaman içerisinde yağışların ve araç trafiğinin etkisiyle bozulan caddeye müdahale edildi. Öncelikle mevcut parke taşları sökülerek zemin düzenlemesi yapıldı. Ardından yaklaşık 300 metre uzunluğundaki yola 500 ton sıcak asfalt kullanılarak çift kat asfalt serimi gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmayla bölgede yaşanan ulaşım sorunlarının giderilmesi, araç ve yaya trafiğinin daha güvenli ve rahat hale getirilmesi hedeflendi.

"17 ilçemizde durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Manisa'mıza verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçiriyor, halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için canla başla çalışıyoruz. Çukurlar ve bozulan parke taşları nedeniyle özellikle yağmurlu günlerde ulaşımda büyük sıkıntı yaşatan Şehzadeler ilçemiz Belediye Caddesi'ni 500 ton sıcak asfaltla baştan sona yenileyerek halkımızın hizmetine sunduk. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Manisa'mızın 17 ilçesinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Mahalle sakinleri ve esnaftan teşekkür

Yenilenen caddeden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, eski yolun özellikle yağışlı havalarda hem araçlar hem de yayalar için ciddi sorunlara neden olduğunu belirterek yapılan çalışma dolayısıyla Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

Mahalle sakini Mehmet Yiğit, eski yolda oluşan çukurlar nedeniyle araçların zarar gördüğünü belirterek, "Manisa'da oturuyorum, Manisa'da yaşıyorum. Başkanımız Besim Dutlulu'ya gerçekten teşekkür ederim. Gerek yağmur kaynaklı gerek araçların hızlı geçmesi sonucu yollarda çukurlar oluşmuştu. Birçok arabanın ön takımı, ki bizim de başımıza geldi, arızalandı. Bu yol böyle daha güzel oldu. Karşıdan karşıya geçerken artık daha rahat edeceğiz. Buraya yağmur yağdığında karşıdan karşıya geçmem mümkün değildi. Çok teşekkür ederiz Manisa'ya yaptığı hizmetlerden dolayı" diye konuştu.

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Mehmet Şensoy da eski yolun parke taşlarından oluştuğunu ve kullanışlı olmadığını ifade ederek, "Eski yoldan gerçekten memnun değildik, taş döşemeydi. Şu andaki asfalt daha güzel olacak gördüğüm kadarıyla. Başka yerlerde de yapıldı, burada da yapıldı. Bizim için çok güzel bir şey. Burası sıcak asfalt olduğu için artık araçlarımızla daha rahat girebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalledeki bir markette müdür olarak görev yapan Engin Çetin ise eski yolun yağışlı havalarda işlerini zorlaştırdığını belirterek, "Daha öncesinde yollar hep taşlı olduğu için en ufak bir yağmurda çok kötü oluyordu, gidip gelmesi bile sorun oluyordu. Biz transpaletle ürün alırken zorlanıyorduk. Bu şekilde asfaltın dökülmesi çok daha iyi oldu. Besim Başkanımıza hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.