Manisa'da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Dağarlar Mahallesi'nde evinin önünde oyun oynayan Tuna G'yi (3) göremeyen annesi H.Ç, çevrede arama yaptı.
Anne oğlunun evin yakınında toprağın kazılmasıyla oluşturulan ve su sızmasını önlemek için içi brandayla kaplanan sulama havuzuna düştüğünü fark etti.
Çocuğunu kendi imkanlarıyla havuzdan çıkaran anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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