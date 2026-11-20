Sevinç, çalışmaların ikinci gününde evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandaki bir dere yatağında yaralı ve bitkin halde bulundu.

AFAD ve jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle arama çalışması başlattı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 63 yaşındaki işitme engelli kişi, ormanlık alanda yaralı ve bitkin halde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.